Die Kinobar Prager Frühling organisiert das Sommerkino auf der Feinkost. Es wird bestes Programmkino geboten: im Juni zum Beispiel "Master Cheng in Pohjanjoki" von Mika Kaurismäki und das Doku-Abenteuer "972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York". Darüber hinaus stehen etwa "Call Me by Your Name" oder "Der Rausch" auf dem Programm.

Im Hof der Feinkost in Leipzig findet jedes Jahr das Sommerkino der Kinobar Prager Frühling statt. Bildrechte: dpa