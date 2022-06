Der Exil e.V. wird auch in diesem Sommer wieder ausgewählte Filme in einzigartiger Atmosphäre zeigen. Los geht es am 25. Juni mit den "Känguruh-Chroniken". Vorstellungen gibt es außerdem am 1., 8., 9. und 22. Juli 2022 sowie am 19. August, jeweils ab 21:30 Uhr. Auf dem Programm stehen dann unter anderem die Musikfilme "Rocketman" und "The Doors" sowie "The Grand Budapest Hotel". Außerdem ist am 19. August, ab 21 Uhr eine Filmvorführung in der Schlossruine Gräfenhainichen geplant: Die deutsche Komödie "Wunderschön" wird gezeigt.

Der altehrwürdige Cranach-Hof wird zur sommerlichen Kino-Spielstätte Bildrechte: dpa