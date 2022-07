Mehr Informationen Filme und Spielorte:

"The Balcony Movie" am 21. Juli, 21.45 Uhr in der Plagwitzer Markthalle | Markranstädter Str. 8, 04229 Leipzig



"Impossible Figures and Other Stories I" und "Kopf Faust Fahne – Perspektiven auf das Thälmanndenkmal" am 25. Juli, 22 Uhr in der Moritzbastei | Kurt-Masur-Platz 1, 04109 Leipzig



"Dida" am 28. Juli, 21.45 Uhr in der Plagwitzer Markthalle | Markranstädter Str. 8, 04229 Leipzig



"Glückspfad", "In Nature" und "Reality Must Be Addressed" am 4. August, 21.15 Uhr in der Baumwollspinnerei | Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig



"Los cuatro vientos" am 8. August, 22 Uhr in der Moritzbastei | Kurt-Masur-Platz 1, 04109 Leipzig



"Erwin" und "Gegen den Strom – Abgetaucht in Venezuela" am 11. August, 21.15 Uhr in der Baumwollspinnerei | Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig