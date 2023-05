Mehr Informationen Sommerkino auf der Feinkost

Ab 1. Juni 2023, Filmbeginn 21:30 Uhr



Feinkost

Karl-Liebknecht-Straße 36

04107 Leipzig



1. und 28. Juni: "Triangle of Sadness"

4. Juni: "Everywhere, Everything, all at once"

5. Juni: "Sonne und Beton"

6. Juni: "The Whale"

7. und 22. Juni: "Was man von hier aus sehen kann"

8. und 18. Juni: "The Banshees of the Inisherin"

10. und 24. Juni: "Im Taxi mit Madeleine"

11. Juni: "The Scars of All Boulala"

12. Juni: "Aftersun"

13. Juni: "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war"

14. Juni: "Tár"

15. Juni: "Waterman"

17. Juni: "Der Nachname"

19. Juni: "Wunderschön"

20. Juni: "Die Rumba-Therapie"

25. Juni: "The Menu"

26. Juni: "Roter Himmel"

27. Juni: "Call me by your Name"

29. Juni: "Mein Fabelhaftes Verbrechen"