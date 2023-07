Die Kinobar Prager Frühling organisiert das Sommerkino auf der Feinkost. Auch 2023 wird von Juni bis September bestes Programmkino geboten. Den Auftakt machen großartige Filme wie der siebenfache Oscar-Gewinner "Everything, Everywhere, all at once", die Romanverfilmung "Sonne und Beton" über eine Jugend in der Berliner Gropiusstadt sowie das Meisterwerk "Tár" mit Cate Blanchett und der Dresdner Philharmonie.