Der Weg führt vorbei am Herzoglichen Weinberg unterhalb der Neuenburg in Freyburg. Bildrechte: dpa

Wandern entlang von Weinbergen mit wunderschönem Ausblick ist nicht nur in Frankreich und Italien möglich. In Sachsen-Anhalt lädt die Region an Saale und Unstrut ebenso zum Weinwandern nördlichsten Weinanbaugebiet Deutschlands ein. Wer dabei noch etwas über den edlen Tropfen lernen will, dem sei der Weinlehrpfad empfohlen. Von Laucha geht es über den Unstrut-Radweg gemächlich entlang des Flusses bis Freyburg und dort schließlich auf das Schloss Neuenburg, oberhalb der Winzerstadt.



Hier lohnt ein Abstecher ins Weinmuseum. Die Dauerausstellung dokumentiert mehr als tausend Jahre Weinanbau in der Region. Im Galeriegewölbe kann man historische Weingeräte der Winzer und Kellermeister sowie Trink- und Schenkgefäße sehen. In den Tiefen des Weinkellers befindet sich eine Sammlung von historischen Weinkeltern, Fässern und Weinbergsgerätschaften. Verkosten können Weinliebhaber natürlich auch: Klassische und Raritätenweine gibt es in der Museumsschänke. Auf dem Schloss gibt es darüber hinaus eine Wirtschaft und eine Brennerei.