Jugendliche aus Thüringen können während der Sommerferien in Weimar und Erfurt kreativ werden und sich künstlerisch ausprobieren: beim Jugendfestival "Mehr Konfetti fürs Museum". Die Klassik Stiftung Weimar und die Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt veranstalten das Festival vom 1. bis 4. August 2022 und bieten eine bunte Palette an Workshops an. Das Ziel: gemeinsam Ideen entwickeln, um Museen und öffentliche Räume für Jugendliche interessanter zu machen.



Beim Festival in Weimar können junge Menschen neue Räume für das Stadtschloss entwerfen, dem Gebäude mit filmischen Tricks neue Gesichtszüge verleihen oder Kunstwerke vom Schloss malen und zeichnen. In Erfurt dagegen kann man sich in Poetry Slam probieren, eine Ausstellung gemeinsam gestalten oder den Instagram-Kanal des Festivals betreuen.

Während der Sommerferien in Thüringen findet vom 1. bis 4. August das Jugendfestival "Mehr Konfetti fürs Museum" u.a. in der Gedenkstätte Andreasstraße Erfurt statt. Bildrechte: imago/VIADATA