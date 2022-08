Im Lindenau-Museum Altenburg können Kinder in den Sommerferien 2022 verschiedene Kunstrichtungen ausprobieren: Vasen nach antikem Vorbild herstellen, mit Stoffen und Mustern eigene Textilien nähen, nach dem Besuch im Zoo Zeichnungen für ein Tier-Mobile anfertigen oder eigene Plakate kreieren.



In der neuen Holzwerkstatt Leonardo können aus Holz kleine Kunstwerke entstehen und eine Murmelbahn gebaut werden. Für Kinder, die sich für digitale Medien begeistern, bietet das Lindenau-Museum Kurse an, in denen Fotografien, Trickfilme oder ein eigener Podcast erstellt werden können. Mit Tablets und Mikrofonen wird so der Sommer 2022 künstlerisch festgehalten.

Das Lindenau-Museum Altenburg bietet viele Möglichkeiten, den Sommer 2022 künstlerisch festzuhalten. Bildrechte: Lindenau-Museum Altenburg