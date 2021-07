Los geht es am 4. August im Druckereimuseum im Benary-Speicher mit dem Workshop "Von der Schrift zum Druck". Geklärt wird, wie unsere Schrift oder das erste Papier entstand oder wie lange es im Mittelalter wohl dauerte, bis eine Bibel fertig war. Am Ende wird die große Druckerpresse in Gang gesetzt! Gerade wird im Stadtmuseum der Erfurter Pharmazeut, Publizist und Humanist Johann Bartholomäus Trommsdorff in einer aufwändigen Schau gewürdigt. An sein Werk wird am 10. August mit Schokolade und Bubble-Tee herangeführt. "Blau und Rot – Wie funktionierte Seidenfärben?" heißt es am 11. August. Zum Mitmachen! "Archäologie für Anfänger" gibt es am 18. August.



Die Teilnahme ist kostenlos, aber nur mit Voranmeldung möglich. Gestartet wird jeweils 14 Uhr.