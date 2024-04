Bildrechte: Deutsches Spielzeugmuseum

04. April 2024, 15:30 Uhr

Sie haben am Wochenende noch nichts vor? Das sind unsere Tipps: Im Spielzeugmuseum Sonneberg dreht sich alles um die berühmteste Puppe der Welt: die Barbie. In Zeitz startet Liedermacher Tex in seine Clubtour, die ihn am Wochenende auch noch nach Sachsen führt, und das Theater in Radebeul widmet sich dem Selbstoptimierungswahn.