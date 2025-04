"Erlebnisrundgänge für Kinder in Gotha mit Magd Marie und Hexe Lotte"

Preis bis 25 Personen (bis 6. Klasse): 55 Euro, bis 25 Personen (bis 12. Klasse): 75 Euro

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Mehr Information bei der Tourist-Information Gotha.



"Das Handwerk in der alten Stadt Torgau – eine Stadtführung mit der Bäckersfrau Sophie"

Termine: auf Anfrage!

Preis: 12 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei, Schüler unter 17 Jahren: 7 Euro

Uhrzeit und Treffpunkt: Beginn jeweils um 14 Uhr, Tourist-Information im Rathaus am Markt



"Rathausturmführung für junge Entdecker"

Termine: auf Anfrage!

Preis: 25 Euro bis 20 Kinder

Dauer: 1 Stunde

Mehr Informationen bei der Tourist-Information der Stadt Plauen.



Per Boot durch Leipzig

Kanus und Kajaks können an zahlreichen Bootsverleihen in der Stadt gemietet werden. Auch geführte Touren per Motorboot sind möglich. Mehr Informationen auf der Webseite der Tourist-Information der Stadt Leipzig.