Stefan Heym wurde 1913 als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Chemnitz geboren. Bildrechte: imago/epd

Und genau dazu laden rund 2500 Bücher ein. Sie stehen, fotografischer Dokumentation sei Dank, exakt so, wie Heym sie einst sortiert hatte: und zwar in ihren original Bücherwänden. In den Regalen stehen zahlreiche Erstausgaben von Stefan Heym: "5 Tage im Juni" und "Collin" neben "Die Architekten", "Ahasver" und "Schwarzenberg", darunter finden sich auch englischsprachige Exemplare, wie beispielsweise "The eyes of reason". Dann zieht Ulrike Uhlig ein abgegriffenes, vergilbtes Paperback hervor: Heyms Werk sei in in fast alle Weltsprachen übersetzt worden, erklärt sie und hält ein in chinesisch gedrucktes Buch in den Händen.