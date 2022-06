Die Frauen von Stelzen sorgen wie immer für den Kuchen beim Dorffest am Sonntag, die Musik zum Kaffee kommt vom Universal Luftdruckorchester Peter Till. Nur wer gegen den FC Traktor Stelzen antritt, ist noch offen. Da die Musiker des Gewandhausorchesters in diesem Jahr wegen der Wagner-Festspiele in Leipzig unabkömmlich sind, hoffen die Veranstalter, im Publikum noch 11 Freunde zu finden.

Am Sonntag ist Dorffest und Traktor Stelzen tritt 2022 an gegen 11 Freunde, die sich erst noch finden müssen. Bildrechte: Gert Mothes

Musiziert wird bei den Stelzenfestspielen 2022 wieder in der großen Scheune in milchigem Licht, aber auch in der Dorfkirche oder direkt in Wald und Flur. Bildrechte: Gert Mothes

Richtig still wird es danach noch nicht: Denn auf dem Grünen Hügel von Stelzen läuft vom 26. Juni bis 3. Juli nicht etwa nonstop Wagner, sondern traditionell das Gesamtwerk von Bach. Die Lautsprecher hängen in einem Baum versteckt. Das Format hatte im Bachjahr 2000 Premiere und ist inzwischen selbst ein Klassiker geworden.



Aus Heimatverbundenheit und in "unentgeltlicher Güte" gab der damalige Gewandhaus-Bratscher Henry Schneider Anfang der 1990er-Jahre ein Kammermusikkonzert vor Ort. Als Musiker war er in alle Welt gereist, nun sollte die Welt zu Gast sein im 180-Seelen-Dorf, die Stelzener stellte er sich aber nicht als Zaungäste vor, sondern mittendrin und auch auf der Bühne. Mit ungewöhnlicher Klangkunst erregt das Fest seit 1993 überregional Aufsehen. Musiziert wird in der großen Scheune, der Dorfkirche oder direkt in Wald und Flur. Der Name des Festivals bezieht sich auf die Lage des 180-Seelen-Dorf Stelzen in Thüringen, das zwei Kilometer entfernte Reuth auf sächsischem Gebiet und Bayreuth ist auch nicht weit.