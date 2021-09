Die Stadt Halle an der Saale ist in diesem Jahr turnusgemäß Ausstatterin der Feierlichkeiten rund um den 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit. Wie schon im letzten Jahr in Potsdam wird es wegen der Corona-Pandemie keine große Party geben. Stattdessen hat sich die Saalestadt in ein großes Freilichtmuseum verwandelt. Und wo trifft man sich in diesem Freilichtmuseum? "Am Händel!". Das ist das goldene Händeldenkmal auf dem Marktplatz. Hier thront der in Halle geborene Komponist über den Aufbauarbeiten rings um sich herum und lauscht dem Glockenspiel des roten Turmes, übrigens der Klang des berühmten "Big Ben" in London und angeblich aus einer Arie Händels.