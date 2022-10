Das Grenzmuseum Schifflersgrund ist eines der ältesten Grenzmuseen in der Bundesrepublik. In der Außenanlage sind ein Beobachtungsturm sowie ein etwa 2,5 Kilometer langer Grenzzaun mit Kontrollstreifen und Kolonnenweg in ihrem Originalzustand erhalten. Überall auf dem Museumsgelände und in den Ausstellungsräumen finden sich Teile des sogenannten Grenzsignal- und Inlandszauns aus Streckmetall. Über die Auseinandersetzung zahlreicher Künstler mit der Teilung Deutschlands informiert die Ausstellung "Kunst an der Grenze". Eine weitere Schau, "Technik an der Grenze", bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, Militärtechnik zu besichtigen, die an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zum Einsatz kam oder im Zusammenhang mit der Sicherung der Landgrenze stand.