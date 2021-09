Im Dresdner Ständehaus, dem Sitz des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen, erhält man exklusiv zum "Tag des offenen Denkmals" spannende Einblicke in den Berufsalltag von Denkmalpflegerinnen und -pflegern. Auf der einstündigen Führung wird spannendes Insiderwissen über die vielseitigen Aufgaben der sächsischen Denkmalpflege vermittelt. Außerdem haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, einzigartige Originale aus der wissenschaftlichen Sammlung und das Restaurierungsatelier aus der Nähe zu sehen. Interessierte, die nicht in Dresden wohnen, können das Ständehaus auf einer ganztägig digital abrufbaren Führung entdecken.

Das Dresdner Ständehaus öffnet seine Türen, um Besucherinnen und Besucher spannende Einblicke in die Denkmalpflege zu geben. Bildrechte: Amt für Kultur- und Denkmalschutz Robert Michalk

Ständehaus, Schloßplatz 1, 01067 Dresden



Führungen am Sonntag, 12. September 2021, ab 11 Uhr, je nach Bedarf.

Die letzte Führung beginnt um 15:45 Uhr.



Um Voranmeldung wird gebeten, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist.

Auch Görlitz wartet mit einem abwechslungsreichen Programm zum "Tag des offenen Denkmals" auf: Die Bau- und Stadtgeschichte der Altstadt präsentiert sich auf ganz andere Weise, nämlich unterirdisch. Auf einer zweistündigen Führung durch oft unbemerkte Stätten in der Altstadt erfährt man mehr über die Geschichte der Görlitzer Unterwelt, die jahrhundertealte archäologische Spuren konserviert. Treffpunkt für Teilnehmende ist der Neptunbrunnen am Görlitzer Untermarkt.

Unter den historischen Hallenhäusern am Untermarkt schlummert die Görlitzer Unterwelt. Bildrechte: dpa

Obermarkt 19, 02826 Görlitz



Führungen:

11. September 2021 um 10 und 13 Uhr

2. Oktober 2021 um 13 und 16 Uhr



Kosten: 10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl wird eine vorherige Anmeldung erbeten.

Das Gebäude des heutigen KulturKinos Zwenkau wurde 1927 als Lichtspieltheater im Art-déco-Stil mit über 700 Sitzplätzen erbaut. In den 70er-Jahren erfolgte der Umbau zum Kulturhaus mit Café und Zirkelräumen. Nach der Wende wurde das Theater geschlossen und wurde erst 2003 durch die kulturinitiative Zwenkau e.V. vor dem Abriss gerettet. Heute erstrahlt die Fassade des Hauses in ursprünglichem Glanz.

Am "Tag des offenen Denkmals" wird im KulturKino historische Filmtechnik präsentiert. Außerdem markiert das ehemalige Lichtspieltheater den Startpunkt für einen sogenannten Hörspaziergang um 11 Uhr: Interessierte haben die Möglichkeit, eine Architekturstudentin auf ihrer Suche nach der Moderne in Zwenkau zu begeleiten und mehr über die Geschichte der Neuen Sachlichkeit, berühmter Bauhäuslerinnen und des Zwenkauer Siedlungsbaus zu erfahren.

Das KulturKino Zwenkau erstrahlt nach aufwendigen Sanierungsarbeiten in altem Glanz. Bildrechte: Ekkehard Schönherr

Hugo-Haase-Straße 9, 04442 Zwenkau



Öffnungszeiten am "Tag des offenen Denkmals":

12. September 2021 von 11 bis 16 Uhr



Hörspaziergang "Zwenkau modern" um 11 Uhr

Zum "Tag des offenen Denkmals" bietet die Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein zwei Rundgänge über das Gelände an, die sich einer bis dato weitestgehend unbekannten Facette der wechselvollen Geschichte des Ortes widmen: der Beobachtung des Sonnensteins durch die CIA. Der US-Geheimdienst beobachtete die frühere Ausbildungsstätte der Kasernierten Volkspolizei und den späteren zentralen Standort der DDR-Luftfahrtindustrie in den 50er-Jahren. Mehr Informationen zu den Aktivitäten des amerikanischen Geheimdienstes in Pirna erhält man auf der Führung "Activities at the Schloss Sonnenstein". Außerdem kann die Gedenkstätte, die heute an die 15.000 Opfer der nationalsozialistischen Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein erinnert, ganztägig besichtigt werden.

Die Gedenkstätte informiert am "Tag des offenen Denkmals" über die Aktivitäten des US-Geheimdienstes CIA in Pirna-Sonnenstein. Bildrechte: Archiv Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein

Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein

Schlosspark 11, 01796 Pirna



Führungen am 12. September 2021 um 13 und 15 Uhr

2018 wurden der Felsenkeller und die unterirdischen Gänge im Glauchauer Wehrdigt geöffnet. Am "Tag des offenen Denkmals" haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Unterwelt des Wehrdigts auch digital zu entdecken: Ein Film erzählt von den historischen Besonderheiten, wie der Entstehung der Tropfsteine und der wechselvollen Nutzung der circa 300 Jahre alten Gänge. Der Film wird im alten Kino – Kammerlichtspiele Glauchau, das ebenfalls ein besonderes Rahmenprogramm bietet – gezeigt.

Das denkmalgeschützte alte Kino in Glauchau zeigt einen Film über die unteridischen Gänge im Wehrdigt. Bildrechte: R&K Projekt

Mühlgrabenstraße 18, 08371 Glauchau



Altes Kino – Kammerlichtspiele Glauchau

Öffnungszeiten am "Tag des offenen Denkmals":

11. September 2021, 18 bis 23 Uhr

12. September 2021, 10 bis 18 Uhr

Das Kunstwerk "Gedenken" wurde 2007 von den Künstlern Gregor-Torsten Kozik und Frank Maibier auf dem Gelände des Rehabilitationszentrums für Blinde und Sehbehinderte in Chemnitz entworfen. Das Denkmal soll an die schrecklichen Euthanasie-Verbrechen erinnern, die hier während des Nationalsozialismus stattgefunden haben. Am "Tag des offenen Denkmals" besteht erstmals die Möglichkeit, die Gedenkstätte näher kennenzulernen und sich vor Ort über geplante Projekte zu informieren. Zudem stellen sich die Initiativen "UnantastbarMensch", die Impulse für eine nachhaltige Erinnerungskultur geben möchten, und "Pegasus", ein Programm des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen, vor.

Das Denkmal befindet sich auf dem Gelände des Rehabilitationszentrums für Blinde und Sehbehinderte in Chemnitz. Bildrechte: SFZ-Förderzentrum gGmbH

Flemmingstraße 8c

09116 Chemnitz



Öffnungszeiten am "Tag des offenen Denkmals":

12. September 2021, 14 bis 18 Uhr

1968 bis 1972 baute die Leipziger Stasi-Zentrale auf einem 5,2 Hektar großen Areal in Machern einen Bunker. Hier sollte der Leiter der Bezirksverwaltung zusammen mit 100 Mitarbeitern im Ernstfall seine Arbeit fortsetzen können. Seit 1996 befindet sich im ehemaligen Bunker ein Museum, das am "Tag des offenen Denkmals" sein 25-jähriges Bestehen feiert. Zum Rahmenprogramm zählt die Eröffnung der Fotoausstellung "Aufbrauch und Erinnerung – Eine fotografische Reise in den Osten Anfang der 1990er-Jahre". Außerdem werden ganztägig geführte Rundgänge durch die unterirdische Bunkeranlage und das Außengelände angeboten.

Wohnraum des Bunkerkommandanten im ehemaligen Stasi-Bunker in Machern. Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich

Museum im Stasi-Bunker

Flurstück 439, 04827 Machern



Öffnungszeiten am "Tag des offenen Denkmals":

Samstag, 11. September, 13 bis 18 Uhr

Führungen am 12. September 2021 ab 10 Uhr, je nach Bedarf

Die Zittauer Mandaukaserne ist ein Gründerzeitgebäude, das 1868/69 unter Leitung Emil Trummlers erbaut wurde. Die Kaserne diente als Unterkunft für 1.200 Soldaten des Königlich Sächsischen dritten Infanterie-Regiments und wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein militärisch genutzt. Anlässlich des "Tages des offenen Denkmals" stellen Künstlerinnen und Künstler in dem seit den 90er-Jahren leerstehenden Gebäude ihre Werke zur Schau.

Am "Tag des offenen Denkmals" füllen Künstlerinnen und Künstler die leerstehende Mandaukaserne Zittau mit neuem Leben. Bildrechte: ZSG-Norman Paeth

Martin-Wehnert-Platz 2, 02763 Zittau



Öffnungszeiten am Tag des offenen Denkmals:

12. September 2021: 10 bis 17 Uhr





Die 1891 erbaute Industriehalle im Leipziger Norden ist zum "Tag des offenen Denkmals" geöffnet. Bildrechte: MDR/Peter Franke Die 2.500 Quadratmeter große alte Industriehalle der J. M. Grob & Co. Gasmotorenfabrik wurde 1891/92 erbaut und ist die erste und größte Spezialfabrik von Universal-Petroleum-Motoren. Die neuen Eigentümer des 27 Jahre lang brachliegenden Areals in Leipzig haben im April 2021 ein Werkstattverfahren ausgelobt und sechs Architekturbüros aus Leipzig und Berlin zur Ideenfindung für künftige Nutzungskonzepte eingeladen. Parallel dazu wurde zusammen mit der Universität Cottbus ein Wettbewerb unter Studierenden ausgelobt. Die Ergebnisse beider Wettbewerbe werden am "Tag des offenen Denkmals" präsentiert. Zusätzlich informiert eine kleine Ausstellung vom 9. bis 12. September über die Geschichte des Ortes.

Innenansicht der Wittenberger Höfe Bildrechte: MDR/Peter Franke