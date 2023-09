Ehemaliges Schwimmstadion

Am Sportforum 10

04105 Leipzig



Geöffnet am Tag des offenen Denkmals, 10. September, Führungen 14 und 14:30 Uhr

Dauer: 30 Minuten

Treffpunkt: Tribünenseite des ehemaligen Schwimmstadions am Sportforum



Teilnahme ist nur mit festem Schuhwerk möglich, Teilnahme ab 16 Jahren, Minderjährige nur in Begleitung Erwachsener

Voranmeldung erforderlich: telefonisch unter 0341/9805112 oder per Mail an sportmuseum-leipzig@leipzig.de