Zwischen Kranichfeld und Stadtilm befindet sich die Kunst- und Senfmühle in Kleinhettstedt. Die Mühle wird in historischen Dokumenten des 16. Jahrhunderts erstmals erwähnt und befindet sich seit 1732 im Besitz der Familie Morgenroth. Seit 1999 wird die Mühle wieder in ihrem ursprünglichen Zweck als Senfmühle genutzt. Der Erlös fließt zurück in den Erhalt des Denkmalensembles. Am "Tag des offenen Denkmals" werden Führungen durch den imposanten Mühlenkomplex angeboten.

Die Kunst- und Senfmühle in Kleinhettstedt Bildrechte: Untere Denkmalschutzbehörde Ilm-Kreis

Kleinhettstedt 44, 99326 Stadtilm



Öffnungszeiten am "Tag des offenen Denkmals":

12. September 2021, Stündliche Führungen von 10 bis 16 Uhr

Die Quellenwanderung um Elgersburg dauert etwa zwei Stunden und führt zu fünf der insgesamt 19 Quellen, die zwischen 1816 und 1842 in der Region errichtet wurden. Auf der Wanderung erfährt man alles rund um die Geschichte des einstigen Ruhms der Kaltwasserheilanstalt und des Kurbades zu Elgersburg. Auch Maler wie Edvard Munch, die Brüder Mann, Fritz Reuter und andere Künstlerpersönlichkeiten pilgerten einst in den beliebten Kurort, um sich Ruhe und Entspannung zu gönnen. An heißen Tagen bieten die schön hergerichteten Kneippbecken eine wunderbare Erfrischung.

Insgesamt 19 Quellen befinden sich unweit von Elgersburg. Bildrechte: Untere Denkmalschutzbehörde Ilm-Kreis

Schmücker Straße 1, 98716 Elgersburg



Öffnungszeiten am "Tag des offenen Denkmals":

11. und 12. September: 8 bis 20 Uhr

Bei der Quellenwanderung wird um eine Voranmeldung gebeten.

Anlässlich des "Tages des offenen Denkmals" findet im 1906/07 erbauten Egon-Eiermann-Bau in Apolda das Puppenspiel "Hänsel und Gretel" statt. Das Gebäude steht in der Tradition des modernen Bauens und der Neuen Sachlichkeit und ist wohl der einzige noch original erhaltene Industriebau Eiermanns. Seit 1994 steht das Denkmal mittlerweile leer, befindet sich seit 2016 aber als Initiativprojekt unter Obhut der IBA Thüringen.

Das vom Apoldaer Architekten Hermann Schneider 1906/07 errichtete Gebäude wurde 1938/39 nach Plänen des Architekten Egon Eiermann umfassend umgestaltet. Bildrechte: IBA Thüringen Thomas Müller

Auenstraße 11, 99510 Apolda



Puppenspiel "Hänsel und Gretel" am 12. September 2021

jeweils um 12:30 bis 13:20 Uhr und 16:30 bis 17:20 Uhr



Seit 1838 steht das Schloss nur noch zur Hälfte. Bildrechte: Philipp Hesse Auf den Resten einer mittelalterlichen Wasserburg wurde der Neubau einer barocken Schlossanlage errichtet. Nachdem 1838 der Abriss des Südflügels vorgenommen wurde, wird das Gebäude seither als "Halbes Schloss" bezeichnet. Seit 2019 wird das 55 Jahre leerstehende Schloss saniert. Im Rahmen der Feierlichkeiten des "Tages des offenen Denkmals" wird das Schloss zum ersten Mal seit Jahren für die Öffentlichkeit geöffnet. Einige Räume sowie der Innenhof können selbstständig oder auf begleiteten Führungen erkundet werden. Ferner präsentieren Architekturstudierende der Fachhochschule Erfurt Entwürfe zu einer möglichen Erweiterung des Schlosses.

Der Glanz vergangener Zeiten lässt sich heute beim Anblick der Fassade erahnen. Bildrechte: Philipp Hesse

Platz der Einheit 2

04618 Langenleuba-Niederhain



Öffnungszeiten am "Tag des offenen Denkmals":

12. September 2021, 10 bis 17 Uhr

Die 1738 erbaute historische Bockwindmühle Krippendorf wurde 2007 durch den Orkan Kyrill vollständig zerstört. Nach aufwendigen Sanierungsarbeiten konnte sie nach historischem Vorbild restauriert werden. Am Tag des offenen Denkmals finden Führungen auf dem Mühlengelände statt, die spannende Hintergrundinfos zur Geschichte des Ortes vermitteln.

Ein malerisches Szenario bietet sich an der Bockwindmühle Krippendorf. Bildrechte: Karsten Seifert

07751 Jena



Öffnungszeiten am "Tag des offenen Denkmals":

12. September 2021, 10 bis 17 Uhr





In Westgreußen über dem Helbetal liegt eine rekonstruierte Germanensiedlung. Beim Bau wurden fast ausschließlich Materialien verwendet, die auch in der Entstehungszeit 200 vor Christus vorhanden waren. In der Freilichtanlage werden die eisenzeitliche Alltagskultur sowie frühere Lebens- und Arbeitsweisen auf historisch authentische Weise vermittelt.

Die archäologische Freilichtanlage Funkenburg in Westgreußen Bildrechte: Elgina Müller

Rohnstedterstraße

99718 Westgreußen



Öffnungszeiten am "Tag des offenen Denkmals":

12. September 2021, 10 bis 17 Uhr



Führungen je nach Bedarf

Der Buttstädter Friedhof (Camposanto) ist die älteste erhaltene Friedhofsanlage in Thüringen. Das Gelände wurde 1591 nach dem Vorbild der italienischen Camposanti angelegt und bis 1861 benutzt. Noch heute finden sich auf dem denkmalgeschützten historischen Friedhof beeindruckende Grabsteine aus Rennaissance, Barock, Rokoko und Klassizismus.

Der alte Buttstädter Friedhof wurde nach italeinischem Vorbild angelegt. Bildrechte: Olaf Bauer

Am Alten Friedhof 10

99628 Buttstädt



Öffnungszeiten am "Tag des offenen Denkmals":

11. und 12. September 2021, 10 bis 18 Uhr

Das Technische Denkmal in Lehesten befindet sich am Originalstandort einer ehemaligen Schiefergewinnungsstätte in unmittelbarer Nähe zum 2006 gefluteten Tagebaubereich. Zum Denkmalensemble zählen unter anderem das Mannschaftshaus, die Göpelschachtanlage, der Trafoturm und ein Werkstattgebäude. Reguläre Führungen, das bergmännische Befahren des Förderturms, eine Filmvorführung zur Arbeit unter Tage sowie die Herstellung eigener Schiefersouveniers machen einen Ausflug zu diesem Denkmal zu einem lebendigen Kulturerlebnis.

Blick auf das geflutete Tagebaugebiet in Lehesten Bildrechte: Technisches Denkmal

Staatsbruch 17

07349 Lehesten



Öffnungszeiten am "Tag des offenen Denkmals":

12. September 2021, 10 bis 18 Uhr