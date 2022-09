Auch heute ist Tiefurt ein wunderbarer Rückzugsort: Viele Touristen treten den Weg in den etwas abseits gelegenen Stadtteil nicht an, so dass man in dem 21 Hektar großen Park manchmal fast alleine ist.

Der Musentempel im Schlosspark Tiefurt in Weimar Bildrechte: IMAGO