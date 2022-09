Am "Tag des offenen Denkmals" wird der Architekt Florian Kirfel-Rühle sein Studio Gründer Kirfel auf Schloss Bedheim in Südthüringen öffnen und Führungen anbieten. Im zwölften Jahrhundert wurde Bedheim zu Füßen der östlichen Gleichberge-Ausläufer erstmals erwähnt. Im 16. Jahrhundert entstand das Renaissance-Schloss. 1774 kaufte Prinz Joseph von Sachsen-Hildburghausen das Schloss als Sommerresidenz. Vier Jahre später kommt es in Besitz der Familie Rühle von Lilienstern. 1823 wird es unter den Familienmitgliedern aufgeteilt. Florian Kirfel-Rühles Urgroßonkel und seinerzeit Schlossherr Hugo Rühle von Lilienstern zeigte 1935 in Schloss Bedheim seine bedeutende paläontologische Sammlung. Gegen eine Ausnahmegenehmigung ging sie zu Zeiten der DDR an den Staat. In das Schloss zog eine Schule ein, später verfiel es. 1993 begann der Wiederaufbau. Florian Kirfel-Rühle entwickelte ein Nutzungskonzept im Rahmen der Restaurierung und Ergänzung der barocken Schloßanlage, welches seither Jahr um Jahr umgesetzt wird. So gibt es ein Behindertenwohnheim, eine Schlossgärtnerei, ein kleines Museum und ein Gartencafé.