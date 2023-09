30. Denkmaltage Erfurt | 05.09.–10.09.2023



Zitadelle Petersberg

05.09.–10.09.2023, jeweils 16 Uhr

kostenfreie Führungen durch die multimediale Ausstellung "Der Petersberg – eine spannende Zeitreise" im Kommandantenhaus

05.09.–10.09.2023, jeweils 17:30 Uhr

kostenfreie Führungen auf dem Gelände der Zitadelle



Anmeldung per E-Mail an: citytour@erfurt-tourismus.de



Defensionskaserne

Geöffnet zum Tag des offenen Denkmals | 10.09.2023 | 11, 13 und 15 Uhr

Führungen zum Stand der Umbauten der Defensionskaserne

Anmeldung per E-Mail an post@defensionskaserne.de



08.09.2023 | 14, 15 und 16 Uhr

Führungen durch das Malzwerk



Ganztägig | Denkmal Große Synagoge | Tastmodell

Ort: Park an der Neuen Synagoge

Max-Cars-Platz



Täglich 9:30–17 Uhr

Die 1938 zerstörte Große Synagoge Erfurt mit VR-Brille erleben

Ort: 360Grad Thüringen Digital Entdecken

Willy-Brandt-Platz 1 (vor dem Hauptbahnhof)



07.09.2023 | 17–20 Uhr

Denkmal Kleine Synagoge: Erzählcafé

"Hören, wie es früher einmal war" für alle mit Erinnerungen an Alte und Kleine Synagoge in der Zeit vor der Einrichtung der Museen

Ort: An der Stadtmünze 4