Seit 2021 ist es ein "Reallabor", in dem das Institut für Graue Energie forscht. Ein Verein von Architektinnen und Architekten will das Potenzial des Ortes in abseitiger Lage erkunden: die im Gebäude steckende sogenannte graue Energie, gebunden in der immensen Masse an Baumaterial, die Verwendung fand; die im Gebäude steckende ambivalente Geschichte; die Perspektive für ein derartiges Gebäude in dieser Lage. Ein spannendes Projekt, über das am Tag des offenen Denkmals informiert wird.