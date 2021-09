Europäischer Tag der Jüdischen Kultur Jüdische Kultur in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erleben

Hauptinhalt

Der 5. September 2021 ist der Europäische Tag der Jüdischen Kultur und findet in mehr als 30 Ländern statt. Dazu sind unter anderem Veranstaltungen wie Ausstellungen, Lesungen und Konzerte geplant. Aber nicht nur an diesem Aktionstag können Sie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen jüdische Kultur erleben. Wir haben Empfehlungen für Sie zusammengestellt, die jüdische Kultur, Geschichte und Religion vermitteln.