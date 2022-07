Ihr Programm stellen die Walthers, die auch an der Kasse stehen und alles in Eigenregie machen, selbst zusammen. Das Programm, erzählt Manfred Walther, hat sich in den vergangenen Jahren hin zum Familienkino entwickelt. Auch deshalb, weil Blockbuster- und Action-Filme Jugendliche angezogen haben, die in der Vergangenheit die Inneneinrichtung zerstört haben. So konzentrieren sie sich eher auf Kinder- und Familienfilme. Obwohl sie es sich nicht nehmen lassen, immer wieder besondere Kunstfilme zu zeigen, die ihnen selbst am Herzen liegen – dafür lieben sie das Kino zu sehr. Mehrmals im Jahr fahren sie auf verschiedenste Filmmessen im ganzen Land, um ihr Programm zu gestalten.