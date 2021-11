Auf dem Rieseninger Berg, am Stadtrand von Mühlhausen, befindet sich ein Gedenkstein, massiv und dennoch schlicht. Zu lesen ist dort das Thomas Müntzer-Zitat: "Die Gewalt soll gegeben werden dem gemeinen Volk". Außerdem steht dort die Behauptung: "Seine weit in die Zukunft reichenden Ideen wurden von den Werktätigen in der Deutschen Demokratischen Republik heute verwirklicht." So atmet dieser Stein gleich mehrfach Geschichte: er erinnert an den Theologen – und demonstriert seine Instrumentalisierung in der DDR.

Bedeutung von der Reformation über DDR bis heute

Zeitgenössischer Stich des Theologen und Reformators Thomas Müntzer. Bildrechte: dpa Dieser Gedenkstein erzählt aber auch davon, wie die Bedeutung von Denkmälern gewandelt werden kann. Denn errichtet wurde er um 1901, als Gedenkstein an die Opfer des Bauernkrieges. Der ursprüngliche Text, der auf das "Unglücksjahr Mühlhausens 1525" verweist, wird in der DDR ersetzt - und zwar gleich zweimal. Erst in den 1950er-, dann in den 1970er-Jahren.

In Mühlhausen auf Spuren des Wirkens von Thomas Müntzer zu stoßen, ist nicht schwierig. Es gibt eine Gedenkstätte für den Reformator, das heutige Museum St. Marien. Die Marienkirche sei, sagt Sarah Pönicke, Fachreferentin für Kulturgeschichte bei den Mühlhäuser Museen, "die letzte Predigtststätte von Thomas Müntzer, in der er also auch angestellt wurde, 1525. Dort hat er zu den Menschen, zu den Gläubigen gesprochen."

Historisch inkorrekte Darstellung des Theologen?

Thomas-Müntzer-Denkmal in Mühlhausen Bildrechte: IMAGO Stadtführer Hans-Gerd Jöhring wiederum verweist auf die Müntzer-Büste im Rathaus. Oder auf das Denkmal von Will Lammert aus den 1950er Jahren. Das zeigt den gebürtigen Stolberger gemäß der einstigen politischen Vorgaben der Genossen: "Mit Schwert und Bibel in der Hand sei er in der Schlacht von Frankenhausen vorangegangen. Historisch ist das so nicht korrekt, aber so lieben wir unseren Thomas Müntzer an der Stadtmauer Mühlhausens nach wie vor."



Müntzer gelangt 1524 in die Stadt. "Mühlhausen war vor 500 Jahren eine relativ große Stadt mit über 7000 Einwohnern, also fast so groß wie Leipzig. Ungefähr so groß wie Erfurt. Es war eine Freie Reichsstadt", streicht Jöhring die Bedeutung des Ortes heraus.

Luthers Realismus versus Müntzers Idealismus

Müntzer ist Reformator wie Martin Luther – und denkt doch ganz anders. Während Luther Realist genug ist, um zu sehen, dass seine Reformation, so wie er sie sich vorstellt, eigentlich nur mit den Fürsten oder mindestens mit einem Teil der Fürsten umsetzbar ist. Er ist sozusagen der Realo, wenn man so will.

Müntzer will letztlich nichts anderes als eine Reformation von unten. Thomas T. Müller, Historiker

Müntzer sagt: "Das interessiert alles überhaupt nicht, ob die mitmachen wollen oder nicht. Sie dürfen natürlich mitmachen, aber wenn sie nicht mitmachen, dann merken sie eben, dass sie hinweggefegt werden." Im gemeinen Mann, in den Bauern, sieht Müntzer die von Gott gesandten Werkzeuge zur Durchsetzung der Ideen.

Im Bauernkrieg als Prediger in Frankenhausen

So zieht der Reformator in die Schlacht. In den Bauernkrieg. Für eine gottgefällige Welt. Als Prediger, nicht als "der vielfach gepriesene Bauernführer", wie Müller betont. Zur entscheidenden Schlacht zwischen den Aufständischen Thüringens und einem Fürstenheer kommt es am 15. Mai 1525 bei Frankenhausen. Müntzer ist der festen Überzeugung, dass er und die seinen in Gottes Namen kämpfen. Und muss auf schreckliche Weise erfahren: dem ist nicht so. Die Niederlage der Aufständischen – vernichtend. Tausende werden getötet.