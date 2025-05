Einmal durch prunkvolle Säle spazieren wie ein echter Prinz oder eine richtige Prinzessin – das können Kinder auf Schloss Friedenstein in Gotha erleben! Das große Barockschloss sieht aus wie aus einem Märchen und steckt voller spannender Geschichten, versteckter Winkel und echter Schätze. Kinder dürfen hier nicht nur staunen, sondern auch selbst aktiv werden: Bei Familienführungen in Kostümen schlüpfen kleine Besucher in königliche Rollen und entdecken das Schloss mit Krönchen auf dem Kopf oder Degen am Gürtel. Wie lebte ein Herzog früher? Was aß man am Hof? Und wo versteckten sich wohl die Geheimtüren? Ein ganz besonderes Highlight ist das Ekhof-Theater im Schloss – eines der ältesten Barocktheater der Welt mit originaler Bühnenmaschinerie. Wenn sich die Bühne dreht und die Kulissen wie von Zauberhand wechseln, staunen nicht nur Kinderaugen.