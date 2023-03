Mit ihrer Biografie über Alxander Humboldt schaffte die Autorin Andrea Wulf einen Weltbestseller. In ihrem neuen Buch "Fabelhafte Rebellen" berichtet sie nun über die Romantik und ihre Vertreter in Jena. Dabei nutzt die Schriftstellerin einen besonderen Zugang: Anstatt Fakten zu sammeln und zu referieren, fühlt sie sich in die Menschen ein und erzählt von ihnen wie in einem Roman. Im Zeiss-Planetarium Jena liest Andrea Wulf aus ihrem Buch.