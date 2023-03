Von den Germanen bis zur DDR-Zeit Besondere Ausflugsziele: In diesen Freilichtmuseen Thüringens Vergangenheit entdecken

Im Frühling öffnen die Freilichtmuseen in Thüringen wieder und laden zu einer Zeitreise: zu den Germanen in der Funkenburg Westgreußen, ins bäuerliche Leben vor 200 Jahren in Hohenfelden bei Erfurt oder in Rudolstadt, genauso wie in die Zeit der deutschen Teilung im Dorf Mödlareuth an der thüringisch-bayrischen Grenze, das damals als "Little Berlin" Schlagzeilen machte, neu verfilmt in der TV-Serie "Tannbach". Zur Geschichte der Region gehört aber auch das dunkle Kapitel der NS-Zeit, daran erinnert die Gedenkstätte Buchenwald auf dem ehemaligen KZ-Gelände sowie beim Mahnmal aus DDR-Zeiten am Glockenturm.