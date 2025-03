Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

Zeitreise Freilichtmuseen in Thüringen: Eine Reise durch die Geschichte

25. März 2025, 16:48 Uhr

Die Freilichtmuseen in Thüringen laden zu einer Zeitreise: zu den Germanen in der Funkenburg Westgreußen, ins bäuerliche Leben vor 200 Jahren in Hohenfelden bei Erfurt, genauso wie in die Zeit der deutschen Teilung im Dorf Mödlareuth an der thüringisch-bayrischen Grenze. Zur Geschichte Thüringens gehört aber auch das dunkle Kapitel der NS-Zeit, daran erinnert u.a. die Gedenkstätte Buchenwald auf dem ehemaligen KZ-Gelände bei Weimar. Diese fünf Museen sollten Sie gesehen haben: