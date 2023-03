Programm-Empfehlungen für die 31. Jüdisch-Israelischen Kulturtage: 11. März 2023 "Lange Nacht der Jüdischen Kulturen" in Thüringer Städten. In Erfurt: Alte Synagoge (u.a. mit DJ) und Kleine Synagoge (u.a. mit Konzert des Misrach-Ensembles), Neue Synagoge (Auftritt des Kantors Assaf Levitin); In Nordhausen (zu Gast ist das Duo Folkadu), Ratssaal; Angebote auch in Meiningen und Mühlhausen



9. März 2023 Ensemble Folkadu: Eine Reise durch die jüdische Musik, Gera/ Clubzentrum Comma. Das Ensemble tritt auch am 12. März in Bleicherode auf und am 23. März im Jüdischen Kulturzentrum von Erfurt.



Die Künstlerin Kateryna Ostrovska hat ukrainisch-jüdische Wurzeln und lebt heute in Hamburg. Am 12. März 2023 wird sie in Suhl zu Gast sein (AWG Rennsteig). Werke von jiddischen Dichterinnen haben sie inspiriert und daraus ist ihr neues Album entstanden: "Blondzhendike Lieder"



Was heißt eigentlich Purim? Und wie feiert man Pessach?Antworten darauf gibt der Landesrabbiner persönlich - am 12. März 2023 in Meiningen und am 14. März 2023 in Mühlhausen sowie 20. März 23 in Erfurt.



Workshop: Schreiben & Hebräische Kalligraphie: Am 9. März 2023 gibt Kalman Gavriel Delmoor, Kalligraph und Sofer, Einblick in seine Kunst. Und wer wissen möchte, wie der eigene Name auf Hebräisch geschrieben wird - kann sich das dort zeigen lassen.