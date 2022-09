In Altenburg haben die Museen am Vortag länger geöffnet und bieten vor allem für Kinder zahlreiche Angebote: Im Schloss- und Spielkarten-Museum geht es selbstverständlich ums Spielen. Im Hof können große Spiele probiert werden, als das Schloss noch bewohnt war. Die Kartenmacherei ist geöffnet und auch Brettspiele können gespielt werden.

Im Lindenau-Museum öffnet an diesem Tag das StudioBambini, wo Kinder zwischen zwei und fünf Jahren unter Anleitung basteln können. Auch das StudioDigital und das StudioLeonardo haben geöffnet. In der Ausstellung erzählen Mitarbeitende, was eine Forscherin oder ein Archäologe im Museum so leistet. Außerdem gibt es viel Tanz: Als Vorführung im Atrium oder eine freie Fläche im Salon. Auch im Naturkundemuseum Mauritianum kann am Abend einiges entdeckt werden. Anschließend folgt das Abschlusskonzert im Hof.