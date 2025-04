Nach der Auflösung im Zuge der Reformation geriet es in Vergessenheit, doch heute lebt die Geschichte des Klosters im Hennebergischen Museum weiter. Hier wird nicht nur Klosterzeit lebendig, sondern auch die ländliche Kultur der Region: Historische Gebäude, darunter Fachwerkhäuser, sowie Ausstellungen zu Handwerk und Alltagskultur bieten einen Einblick in die Lebenswelt vergangener Jahrhunderte.

Auch Gruppenführungen und Workshops führen in die Geschichte. Zudem bietet Kloster Veßra eine Vielzahl unterschiedlichster Veranstaltungen wie Ferienangebote für Kinder, Adventsmärkte, Konzerte und Ausstellungen an. Das Café am Klostergarten lädt zum Verweilen ein. Für kleine Museumsgäste bieten die "Spielscheune", die "Kindermedienlaube", der Traktor-Parcours und das durch eine Mauer umschlossene Gelände eine tolle Möglichkeit sich auszutoben.