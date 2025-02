Wartburg

Auf der Wartburg 1

99817 Eisenach



Öffnungszeiten:

Palas, Museum und Lutherstube sind im Winter (4. November 2024 bis 31. März 2025) von 9:30 bis 15:30 Uhr zu besichtigen.

Im Sommer (1. April bis 2. November 2025) von 9 bis 17 Uhr.

Die Burghöfe sind in der Nebensaison von 9 bis 17 Uhr geöffnet, in der Hauptsaison von 8 bis 20 Uhr.



Eintritt:

Erwachsene: 13 Euro

Studierende und Auszubildende (bis 27 Jahre): 9 Euro

Schüler*innen bis 18 Jahre: 5 Euro

Kinder bis 6 Jahre: frei



Der Besuch der Außenanlagen, der Burghöfe und des Thüringer Erlebnisportals am Wartburg-Parkplatz ist kostenlos.



Barrierefreiheit:

Die Wartburg ist in weiten Teilen nicht barrierefrei zugänglich. Die Außenbereiche können mit dem Rollstuhl besichtigt werden, es gibt jedoch diverse Steigungen und unterschiedliche Bodenbeläge.



Mehr Informationen auf der Webseite der Wartburg.