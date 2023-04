Der Emmaus-Gang wird heute noch in vielen Gemeinden gepflegt. Parallel dazu entwickelte sich die Tradition, mit Familie und Freunden am Ostersonntag einen Spaziergang zu unternehmen. Die Wirkung eines solchen Spaziergangs wusste auch Johann Wolfgang von Goethe zu schätzen. Das wird in seinem Naturgedicht deutlich. Warum also nicht einmal in diesem Jahr zu Ostern auf seinen Spuren spazieren und den Frühling in den Parks und Wäldern, den Flüssen und Seen, die er bereits gekannt hat, entdecken gehen? Im Folgenden haben wir ein paar Ideen für Osterspaziergänge auf Goethes Spuren in Thüringen zusammengestellt.