Außerdem beherbergt die Leuchtenburg ein Porzellanmuseum, gehört speziell das Saaletal doch zu den ältesten Porzellanregionen Deutschlands. Die "Porzellanwelten" geben Auskunft über den Ursprung des Porzellans in China und die Suche nach der richtigen Rezeptur in Europa. In der interaktiven Ausstellung können sich kleine und große Besucher auch selbst an der richtigen Rezeptur versuchen. Zu sehen ist auch wertvolles Porzellan der Fürstenhöfe und Porzellankunst. Und es gibt eine Porzellankapelle, in der auch Konzerte stattfinden. Für Stärkung sorgt die Burgschänke.