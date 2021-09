Residenzschloss Altenburg Bildrechte: Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss

In der Zeit von Renaissance und Barock mochten die Menschen am Hof besonders gern Labyrinthe, in denen man sich verstecken konnte, und große Kugelspiele wie Kegeln, die man gemeinsam im Freien spielen konnte. Erst später kamen dann Karten- und Brettspiele dazu, bei denen man im Haus knobelte. Auf der Teehauswiese des Residenzschlosses Altenburg stehen am Thüringer Kinderschlössertag verschiedene barocke Holzspiele für Kinder und Erwachsene zum Ausprobieren bereit.