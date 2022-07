Umgeben von Berghängen und Muschelkalkformationen sticht besonders das idylische Städtchen Bad Sulza in der Thüringer Toskana hervor. Im Ortsteil Sonnendorf beginnt ein acht Kilometer langer Rundweg: Los geht es am Thüringer Weintor im Stadtpark von Bad Sulza, vorbei am Gradierwerk "Louise". Der Weg mündet in einen Naturpfad in Richtung Sonnendorf, der zu den Weinreben am Sonnendorfer Hang hinauf führt. Von dort geht es wieder zurück zum Ort durch den Kurpark mit der Schauanlage "Alte Rebsorten".



Wem der Rundweg nicht reicht: In Bad Sulza endet beziehungsweise beginnt auch die Weinstraße Saale-Unstrut, die über 60 Kilometer bis nach Memleben führt.