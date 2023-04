Schloss Kochberg

Im Schlosshof 3,

07407 Großkochberg



Winterhalbjahr (ab 2. November): geschlossen

Sommerhalbjahr (ab 21. März): Mittwoch bis Montag, 10 bis 18 Uhr

Dienstags geschlossen



Museum Neues Weimar

Jorge-Semprún-Platz 5



Mittwoch bis Montag von 9:30 bis 18 Uhr

dienstags geschlossen



Wittumspalais

Am Palais 3



Winter geschlossen

Sommer (ab 21. März): Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Montags geschlossen



Stadtschloss Weimar

Burgplatz 4

99423 Weimar



Wegen Sanierungs- und Umbauarbeiten zur Zeit geschlossen. Die Wiedereröffnung ist für Ende 2023 geplant. Dichterzimmer und Schlosskapelle sind im Rahmen von Führungen zugänglich.



Fürstengruft

Historischer Friedhof am Poseckschen Garten

99423 Weimar



Winter (ab 2. November): Mittwoch bis Montag von 10 bis 16 Uhr

Sommer: Mittwoch bis Montag von 10 bis 18 Uhr

Dienstags geschlossen



Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Platz der Demokratie 1

99423 Weimar



Dienstag bis Sonntag von 9:30 bis 14:30 Uhr

Montags geschlossen



Römisches Haus

Park an der Ilm

99425 Weimar



Winter (ab 2. November): geschlossen

Sommer (ab 22. März): Mittwoch bis Montag von 10 bis 18 Uhr

Dienstags geschlossen



Schloss Belvedere Weimar

Weimar-Belvedere

99425 Weimar



Winter (ab 2. November): geschlossen

Sommer (ab 21. März): Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Montags geschlossen



Gaststätte geöffnet ab 1. Mai.



Schlosspark Ettersburg

Am Schloss 1,

99439 Ettersburg



Ganzjährig frei zugänglich



Goethes Gartenhaus

Park an der Ilm

99425 Weimar



Winter (ab 2. November): Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Sommer (ab 21. März): Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

13. Februar bis 5. März 2023 geschlossen



Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkriche)

Herderplatz

99423 Weimar



1. November bis 31. März

Mo-Sa: 10:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr

So und Feiertag: 11:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr



1. April bis 31. Oktober

Mo-Fr: 10:00 - 18:00 Uhr

Sa: 10-12 und 14-18 Uhr

So und Feiertag: 11-12 Uhr und 14 -16 Uhr



Goethe-Nationalmuseum

Goethes Wohnhaus und Ausstellung "Lebensfluten - Tatensturm"

Frauenplan 1

99423 Weimar



Winter (ab 2. November): Dienstag bis Sonntag von 9:30 bis 16 Uhr

Sommer (ab 21. März): Dienstag bis Sonntag von 9:30 bis 18 Uhr



Haus Hohe Pappeln

Belvederer Allee 58

99425 Weimar



Winter (ab 2. November): geschlossen

Sommer (ab 22. März): Mittwoch bis Montag von 10 bis 18 Uhr

Dienstags geschlossen



Nietzsche-Archiv

Humboldtstraße 36

99425 Weimar



Winter 10 bis 16 Uhr

Sommer (ab 22. März): Mittwoch bis Montag von 10 bis 18 Uhr

Dienstags geschlossen



Schloss Tiefurt

Hauptstraße 14,

99425 Weimar-Tiefurt



Winter (ab 2. November): geschlossen

Sommer (ab 22. März): Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Montags geschlossen



Liszt-Haus

Marienstraße 17

99423 Weimar



Winter (ab 2. November): geschlossen

Sommer (ab 22. März): Mittwoch bis Montag von 10 bis 18 Uhr

Dienstags geschlossen



Schillers Wohnhaus und Schiller-Museum

Schillerstraße 12

99423 Weimar



Winter: Dienstag bis Sonntag von 9:30 bis 16 Uhr

Sommer: Dienstag bis Sonntag, 9:30 bis 18 Uhr

Montags geschlossen



Wielandgut Oßmannstedt

Wielandstraße 16

99510 Oßmannstedt



Sommer: Mittwoch bis Montag von 10 bis 17 Uhr



