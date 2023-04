Der Bergbaulehrpfad in Stedtfeld bei Eisenach führt durch die Geschichte des mittelalterlichen Kupferschieferbergbaus der Region am südwestlichen Rand des Thüringer Waldes. Der rund vier Kilometer lange Wanderweg beginnt am Stedtfelder Schloss und führt auf insgesamt neun Stationen vorbei am Stollen "Carl August", am Fürstenstollen und einem Plateau am Erdschacht.