Die Feengrotten sind etwas ganz Besonderes – so stehen sie im Guinness-Buch der Rekorde als die "farbenreichsten Schaugrotten der Welt". Hervorgegangen sind die Grotten mit beeindruckenden Tropfsteinen aus einem ehemaligen Alaunschieferbergwerk. Besucherinnen und Besucher können hier an klassischen Führungen, Kinderführungen aber auch an Taschenlampentouren und mehr teilnehmen. Zusätzlich lohnt sich ein Besuch in der angrenzenden Erlebnisausstellung Grottoneum. Das Museum zum Mitmachen widmet sich dem Geheimnis der Feengrotten und Fragen zum Arbeiten im Bergwerk.