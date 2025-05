Die Figuren Engel und Bergmann, die häufig paarweise als Leuchter zu finden, sind charakteristisch für die erzgebirgische Adventszeit. Der Bergmann verweist auf die ökonomische und religiöse Prägung der Region durch den Bergbau, der Engel auf Licht und religiöse Verbundenheit. Ursprünglich aus dem protestantischen Andachtsleben hervorgegangen, wurden beide Figuren zum festen Bestandteil von Weihnachten im Erzgebirge. Produziert werden sie unter anderem bei Wendt & Kühn in Grünhainichen sowie bei Blank Kunsthandwerk.

Der Schwibbogen gilt heute als eines der bekanntesten Symbole der erzgebirgischen Weihnacht. Ursprünglich hatte er eine funktionale wie symbolische Bedeutung: Seine Form ist dem steinernen Rundbogen nachempfunden, wie er im Bergbau als Stützkonstruktion diente. Der erste bekannte Schwibbogen wurde 1740 aus Metall gefertigt. In seiner heutigen, hölzernen Form entwickelte er sich ab dem frühen 20. Jahrhundert zum beliebten Fensterschmuck – beleuchtet, detailreich und häufig mit Darstellungen aus dem Leben der Bergleute, Engeln oder biblischen Motiven versehen.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde auch die erzgebirgische Volkskunst, darunter der Schwibbogen, für ideologische Zwecke vereinnahmt. Der Nationalsozialismus versuchte, regionale Traditionen in eine völkische Erzählung einzuordnen und für seine Kulturpolitik nutzbar zu machen. Dazu gehörte auch, christliche Motive durch vermeintlich "urdeutsche" oder heidnische Symbole zu ersetzen. Beim Schwibbogen äußerte sich dies etwa in Darstellungen mit Runen, Sonnenrad-Elementen oder rein martialischen, "germanisch" aufgeladenen Szenen.



Diese Umdeutung betraf allerdings nicht die gesamte Produktion. Viele Handwerker hielten weiterhin an überlieferten, christlich geprägten Motiven fest. Es handelte sich also eher um eine ideologische Überformung in Teilen der Gestaltung, nicht um eine vollständige Neuinterpretation des Schwibbogens an sich. Die Auseinandersetzung mit dieser Episode der Geschichte findet heute zunehmend Raum, sowohl in wissenschaftlicher Literatur als auch in Museen. Das Erzgebirgsmuseum in Annaberg-Buchholz beleuchtet diese Geschichte.



Der heutige Schwibbogen hat sich von diesen ideologischen Aufladungen distanziert – er steht für Licht in dunkler Zeit, für Gemeinschaft, Heimat und Erinnerung an die Arbeitswelt unter Tage. Beispiele aktueller Werkstätten, in denen sich die gestalterische Vielfalt des Schwibbogens nachvollziehen lässt, sind Holzkunst Gahlenz in Oederan und Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller in Seiffen. Neben klassischen Szenen entstehen hier auch moderne Varianten mit reduzierter Formensprache oder neuen Materialien.

Das Räuchermännchen ist eine typische Figur der erzgebirgischen Volkskunst und entstand im 19. Jahrhundert. Die hohle Holzfigur dient als Halterung für ein Räucherkerzchen, dessen Rauch durch den geöffneten Mund austritt. Gestaltet werden meist traditionelle Berufstypen wie Bergleute, Förster oder Nachtwächter. Doch kein Räuchermännchen ohne Räucherkerzchen. Sie bestehen traditionell aus einer Mischung aus Holzkohle, Kartoffelmehl als Bindemittel und duftenden Harzen wie Weihrauch, Fichtenharz oder Benzoe.



Produziert werden sie seit dem frühen 20. Jahrhundert, vor allem im Ort Neudorf bei Sehmatal, wo sich bis heute mehrere spezialisierte Manufakturen befinden – darunter die Original Crottendorfer Räucherkerzen oder die KNOX Räucherkerzenfabrik, die beide noch traditionelle Rezepturen verwenden. Auch rein pflanzliche und moderne Duftvarianten (z. B. Sandelholz, Zimt, Tanne, Kaffee) sind mittlerweile erhältlich.

Die sogenannten Reifentiere sind ein klassisches Produkt der erzgebirgischen Spielzeugtradition, besonders aus dem Raum Seiffen. Sie entstehen in einem speziellen Verfahren der Reifendreherei, das im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Dabei wird ein hölzerner Ring, der "Reifen", zunächst auf der Drehbank bearbeitet. Aus dem äußeren Rand werden anschließend mit der Laubsäge mehrere identische Tierfiguren herausgeschnitten, meist Pferde, Kühe oder Hirsche. Diese flachen Rohlinge werden von Hand verfeinert, bemalt und auf kleine Sockel montiert.



Die Technik ermöglichte eine kostengünstige Serienproduktion bei handwerklicher Präzision. Charakteristisch für Reifentiere ist ihre stilistische Einfachheit: klare Formen, reduzierte Details, dennoch lebendige Ausdruckskraft. Heute gelten sie als typisches Beispiel erzgebirgischer Gestaltungskultur – erhalten in Werkstätten wie dem Reifendrehwerk Werner oder im Spielzeugmuseum Seiffen dokumentiert.

Die Weihnachtspyramide hat ihre Wurzeln im18. Jahrhundert. Im Erzgebirge entwickelte sie sich aus einfachen Lichtergestellen weiter, die zunächst aus mit Tannengrün geschmückten Holzrahmen mit Kerzen bestanden. Bergleute deuteten die Form als Anspielung auf den Göpel, ein Fördergestell aus dem Bergbau, und begannen, die Konstruktion mit geschnitzten Figuren zu versehen. Daraus entstand die drehbare Weihnachtspyramide, angetrieben durch Kerzenwärme, mit Szenen aus der Weihnachtsgeschichte, dem Bergmannsleben oder der Dorfgemeinschaft.



Der Begriff "Pyramide" für eine lichttragende Weihnachtsdekoration wurde erstmals 1716 in der Schneeberger Stadtchronik erwähnt. Ab etwa 1830 ermöglichte günstigeres Kerzenmaterial eine breitere Verbreitung. Zunächst in Kleinserien gefertigt, kam es um 1900 zu ersten Serienproduktion. Die erste Freilandpyramide wurde 1933 in Frohnau errichtet; seit den 90er-Jahren haben nahezu alle Orte im Erzgebirge eigene Ortspyramiden, viele mit lokalem Figurenprogramm.

Weihnachtsberge sind aufwendig gestaltete, dreidimensionale Landschaftsaufbauten, die seit dem 18. Jahrhundert vor allem im westlichen Erzgebirge verbreitet sind. Sie vereinen biblische Motive, meist die Geburt Christi, mit Szenen aus dem erzgebirgischen Alltag, etwa Bergbau, Waldarbeit oder Handwerk. Charakteristisch ist die Kombination aus geschnitzten Figuren, beweglichen mechanischen Elementen, Kulissen und Licht.



Früher wurden Weihnachtsberge in Wohnstuben, Vereinsräumen oder Kirchen aufgebaut und über Generationen erweitert. Es handelt sich fast immer um Unikate. Heute sind sie seltener geworden, aber vielerorts noch erhalten – sowohl im privaten als auch im musealen Bereich. Besonders eindrucksvolle Beispiele lassen sich in verschiedenen Einrichtungen der Region besichtigen, unter anderem im Spielzeugmuseum Seiffen, im Bergmagazin Marienberg, im Museum Olbernhau und im Museum für bergmännische Volkskunst Schneeberg.

Unter den weihnachtlichen Bräuchen im Erzgebirge nimmt das sogenannte Neunerlei (regional auch "Neinerlaa") eine zentrale Rolle ein. Es handelt sich dabei um ein festlich inszeniertes Abendessen am Heiligabend, das aus neun verschiedenen Speisen besteht. Diese Zahl ist kein Zufall: In der volkstümlichen Symbolik steht die Neun für Ganzheit und Vollständigkeit. Das Neunerlei ist weniger ein kulinarisches Erlebnis als vielmehr eine rituelle Handlung mit magisch-symbolischer Bedeutung, die auf agrarisch geprägte Vorstellungen von Fruchtbarkeit, Schutz und Zukunftsdeutung zurückgeht.

Das Gericht ist nicht in seiner konkreten Zusammensetzung festgelegt, sondern folgt regionalen und familiären Traditionen. Typische Bestandteile sind jedoch: Linsen oder Erbsen als Symbol für Kleingeld und wirtschaftliche Vorsorge, Bratwurst oder Schweinefleisch für Kraft und Wohlstand, Sauerkraut für Gesundheit und langes Leben, Kartoffeln als Erdverbundenheit, Apfelspalten oder Kompott für Liebe und Fruchtbarkeit, Milch oder Quark für Reinheit und seelisches Gleichgewicht, Getreideprodukte wie Brot oder Klöße für Nahrungssicherheit, Hering oder Fisch als Zeichen von Bewegung und Glück im kommenden Jahr sowie ein Süßgericht oder Gebäck als "Versüßung" des Lebens.

Dabei ist nicht nur die Auswahl, sondern auch die Reihenfolge der Speisen mit Bedeutung aufgeladen. In manchen Haushalten wird zum Beispiel darauf geachtet, dass das erste Gericht ein "kräftigendes" ist, das letzte ein "versöhnendes". Auch das Tischgedeck kann rituell sein – etwa durch das Mitdecken für Verstorbene oder das Einlegen einer Münze unter den Teller.

Die Ursprünge des Neunerlei reichen vermutlich bis ins 17. oder 18. Jahrhundert zurück. Es ist in einer Zeit entstanden, in der Aberglaube, Volksfrömmigkeit und bäuerliche Lebenswelt eng miteinander verwoben waren. In protestantischen Regionen wie dem Erzgebirge wurde der Heiligabend oft als Schwelle zwischen Altem und Neuem gedeutet; eine Zeit der Bilanz und der rituellen Ordnung. Das Neunerlei war Ausdruck dieser Schwellenzeit. In der Gegenwart ist das Neunerlei in vielen Familien wiederentdeckt worden. Nicht selten als bewusster Gegenentwurf zu vereinheitlichten Weihnachtsritualen.

Die traditionelle Küche des Erzgebirges ist stark geprägt von den Lebensverhältnissen einer ländlich-handwerklichen Bevölkerung in einem strukturell kargen Mittelgebirgsraum. Über Jahrhunderte standen einfache, sättigende Zutaten im Zentrum – insbesondere Kartoffeln, Sauermilchprodukte, Getreide, Kohl und gelegentlich Fleisch vom Schwein. Die Speisen spiegeln eine Alltagskultur wider, in der Vorratshaltung, Selbstversorgung und sparsamer Umgang mit Ressourcen bestimmend waren. Zahlreiche Gerichte basieren auf der Kartoffel.

Daraus entstehen Speisen wie "Griene Klitscher," knusprig gebratene Kartoffelpuffer, oder "Buttermilchgetzen", eine Art Pfannenfladen aus Buttermilchteig und geriebenen Kartoffeln. Ebenfalls typisch sind Leberklöße mit Sauerkraut oder die einfache, aber nahrhafte Kartoffelsuppe, die je nach Region mit Linsen, Würstchen oder Röstzwiebeln variiert wird. Im Bereich der Mehlspeisen dominieren einfache Teige und süß-deftige Kombinationen. Dazu gehören "Schwämmklöße" (gedämpfte Hefeklöße), "Quarkkeulchen" (aus Kartoffeln und Quark) oder "Bubespitzle", kleine, in Butter geschwenkte Teigstränge, oft mit Mohn und Zucker bestreut.

In der Weihnachtszeit ist der erzgebirgische Stollen verbreitet, meist etwas kompakter und buttriger als sein Dresdner Pendant. Eine regionale Besonderheit stellt der "Schieböcker" dar – ein mir Bier aufgekochter Sauermilchkäse, der seinen Namen vom Ort Schiebock (heute Bischofswerda) ableitet, aber in mehreren erzgebirgischen Gemeinden verbreitet ist. Serviert wird er klassisch mit Schwarzbrot, Zwiebeln und Kümmel. Schieböcker gilt als sogenanntes "Armeleuteessen" und wird heute in Gaststätten angeboten.



Weitere Speisen wie Schwartenwurst mit Sauerkraut, Sülze mit Bratkartoffeln oder die früher übliche Biersuppe am Morgen zeugen von einer Küche, die auf Haltbarkeit, Resteverwertung und energetische Versorgung ausgerichtet war. Auch Süßspeisen wie der Osterkuchen mit Quarkfüllung, Schmalzgebäck zur Fastnacht oder gedörrtes Obst gehörten zur saisonalen Küchentradition.

Der Hutzenabend ist eine im Erzgebirge überlieferte Form des gemeinschaftlichen Beisammenseins in der Winterzeit. Das Wort "hutzen" oder "hutz’n" stammt aus dem mitteldeutschen Sprachraum und bedeutet sinngemäß "zusammensitzen" oder "in der Stube verweilen". Ursprünglich hatte der Hutzenabend einen praktischen und sozialen Charakter: In der dunklen Jahreszeit trafen sich Nachbarn oder Verwandte in einer beheizten Stube, um gemeinsam zu arbeiten, sich auszutauschen und durch Musik oder Erzählungen Gemeinschaft zu stiften. Die Zusammenkünfte fanden ab dem Spätherbst bis in den Februar hinein statt. Gearbeitet wurde dabei an handwerklichen Tätigkeiten wie Klöppeln, Stricken, Schnitzen, Spanbaumstechen oder dem Flicken von Kleidung. Männer und Frauen saßen dabei oft getrennt oder nach Tätigkeitsbereich getrennt; Kinder hörten zu oder halfen mit.