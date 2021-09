"Land lebt doch". Das ist der Leitspruch des Überland Festivals, das am Wochenende im Kühlhaus Görlitz verschiedene Akteurinnen und Akteure zusammenbringen will, die den ländlichen Raum mit ihren Ideen und Visionen zu einem besseren Ort machen wollen. Organisiert wird die Veranstaltung vom Thünen-Institut für Regionalentwicklung und der Robert-Bosch-Stiftung. Sie laden zum Austausch ein, über die Ideen, das "Land leben zu lassen".

Die Robert-Bosch-Stiftung unterstützt seit 2012 engagierte Menschen und Initiativen mit dem Programm "Neulandgewinner". Es soll eben diese "Neulandgewinner" mit ihren "Ideen für das Land" begleiten und unterstützen, auch finanziell. So sind in den letzten zehn Jahren viele Projekte realisiert worden – offene Werkstätten, Mobilitätskonzepte für ländliche Gebiete oder auch die Nutzung von leerstehenden Industriebrachen. Ein perfektes Beispiel dafür ist das Kühlhaus, das seit 2020 Austragungsort des Festivals ist. Am Stadtrand von Görlitz lag es vor 15 Jahren noch ergraut und ungenutzt, dann fanden erste Veranstaltungen statt. Ein Team eroberte das Gelände für sich und erhielt das Nutzungsrecht. Später wurden auch sie "Neulandgewinner". Mittlerweile finden sich im ehemaligen Industriekomplex Proberäume, Ateliers, ein Konzertsaal und vieles mehr.

Eine Frau, die selbst Neulandgewinnerin war und das Projekt weiter unterstützt, ist Franziska Schubert. Mit ihrem "Bündnis Zukunft Oberlausitz" setzte sie sich gegen den Verfall von leerstehenden Gebäuden in ihrer Region ein. Damit wurde die gebürtige Oberlausitzerin Neulandgewinnerin in der ersten Runde. Nun sitzt sie für "Bündnis 90/Die Grünen" im sächsischen Landtag und hat sich dafür eingesetzt, die "Neulandgewinner" künftig auch mit Landesmitteln zu unterstützen.

Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer wird zum Überland Festival kommen. Am Samstag stellt er sich im sogenannten Speeddating den Fragen der Festivalbesucherinnen und -besucher. Andreas Willisch erklärt das Prozedere: "Man hat im Vorfeld die Möglichkeit, sich dafür anzumelden und kann dann über fünf Minuten sehr direkt mit dem Ministerpräsidenten ins Gespräch kommen. Natürlich sind auch Rückfragen erlaubt, wenn man nicht zufrieden ist mit dem, was er sagt." Das habe bereits im letzten Jahr gut funktioniert und sei für beide Seiten sehr anregend gewesen.

Natürlich darf bei einem richtigen Festival die Kultur nicht zu kurz kommen. Am Freitag gibt die Akustik-Pop-Band Hasenscheisse ein Konzert. Außerdem ist die Doku "Wem gehört mein Dorf?" zu sehen, in dem Rügener Dorfbewohner für Mitbestimmung bei den Zukunftsplänen ihres Ortes kämpfen. Am Samstag sind neben vielen anderen Programmpunkten Auftritte der Bands Dota und Blond geplant. Am Sonntag wird das Festival mit einem "Netzwerkfrühstück" ausklingen – für einige Gäste vielleicht mit dem Gedanken, der auch das Festival prägt: Das Land lebt doch.