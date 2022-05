Zum russischen Krieg in der Ukraine sagte Schwarz: "Diese Buchenwälder hier im Hainich verbinden uns ganz intensiv mit den Buchenwäldern in den Karpaten", die ebenfalls zum Weltnaturerbe zählen. Ihr Verein der Welterbestätten sei aber relativ machtlos, man könne nur Solidarität bekunden: "Wir sind ein touristisches Netzwerk. Unsere Möglichkeiten der Hilfe und der Unterstützung sind sehr begrenzt."

Sie verwies auf das diesjährige Jubiläum 50 Jahre Unterzeichnung der Welterbe-Konvention, in der sich über 190 Staaten verpflichtet hätten, ihr Kulturerbe zu erhalten. Wenn man sehe, was jetzt in der Ukraine geschieht, "dann fragt man sich, warum man sich nicht an diese Konvention hält."