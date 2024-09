Statt in die Zeit der Germanen können Sie in Zwickau "Zurück in die Zukunft" reisen. Das Theater Plauen-Zwickau lädt zu einer spielerischen Zeitreise durch die sächsische Automobilgeschichte ins August-Horch-Museum. Das interaktive Stück geht dabei der Frage nach: Was wäre, wenn zu DDR-Zeiten in Zwickau der leistungsstarke Trabant P 603 in Produktion gegangen wäre? Den Prototypen dafür gab es schon, allerdings verhinderte ihn Erich Honecker. So wurde daraus der "Golf" in der Bundesrepublik.