In einem engen Tal an einer Biegung der Unstrut liegt die Stadt Freyburg. Hier ist das Zentrum des Weinbaugebiets Saale-Unstrut. Was der Flaneur am Ufer der Unstrut, an den Weinhängen, nicht mehr sieht, sind "Gänsefüßer" oder "Rubellane" – Rebsorten aus der Hochzeit des Weinbaus vor 500 Jahren, als 10.000 Hektar mit Rebstöcken bepflanzt waren. Heute wachsen auf nur noch einem Zehntel der Fläche Weiß- und Grauburgunder, Riesling, Dornfelder oder Müller-Thurgau. Berühmter noch ist der Sekt aus Freyburg, der eine wundersame Metamorphose vom kaiserlichen Sekt zum Lieblingssekt der Deutschen durchlebte.

Die Sektkellerei in Freyburg an der Unstrut liegt malerisch in den Weinbergen. Bildrechte: imago/Köhn