Sie sind ein absoluter Exportschlager: 700.000 Herrnhuter Sterne werden pro Jahr in der Oberlausitz hergestellt und leuchten nicht nur im Berliner Dom und im Bundeskanzleramt, sondern auch in aller Welt – in Grönland, in einem Flüchtlingscamp in Malawi, im US-amerikanischen Betlehem und auf dem Sternberg in Palästina.

Den ersten Stern hat der Legende nach ein Mathelehrer aus Niesky entwickelt. Damit wollte er seinen Schülerinnen und Schülern geometrische Formen beibringen: Der erste Herrnhuter Stern bestand aus 25 Spitzen, 17 viereckigen und acht dreieckigen Zacken und soll am 6. Januar 1821 zum ersten Mal geleuchtet haben. Die ersten Herrnhuter Sterne waren weiß und rot, als Symbol für die Reinheit und das Blut Christi. In Serie produziert wurden die Sterne dann ab dem Ende des 19. Jahrhunderts: 1897 begann der ortsansässige Buchbinder Pieter Hendrik Verbeek mit dem Vertrieb der Herrnhuter Sterne und ließ sich eine robustere Version als Patent eintragen.

Seinen Namen verdankt der Stern der Herrnhuter Brüdergemeine, deren Mitglieder vor rund 300 Jahren als protestantische Glaubensflüchtlinge in die sächsische Provinz kamen. Die Herrnhuter Missionare, meist Handwerker, nahmen ihre Sterne dann mit und verbreiteten sie so in der Welt. Ein Original Herrnhuter Stern ist an seinen 25 Zacken zu erkennen, er muss traditionsgemäß von seinem Besitzer selbst zusammengebaut werden. Bildrechte: IMAGO / epd

In Sachsen und Thüringen wurden ein paar der berühmtesten deutschen Weihnachtslieder geschrieben oder zumindest gedichtet. So schrieb der Kantor der Leipziger Neukirche im Jahr 1824 den Klassiker "O Tannenbaum". Dafür änderte er ein Liebeslied mit demselben Titel zu einem Weihnachtslied um. Es wurde in Deutschland allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg populär. Heute ist das Lied weltweit bekannt. Auf Englisch wird "O Christmas Tree" gesungen und im Französischen "Mon beau sapin".



Auch "O Du Fröhliche" gehört zu den bekanntesten Weihnachtsliedern der Welt und stammt aus Weimar: Johannes Daniel Falk hat es um 1815 für die Waisenkinder geschrieben, um die er sich nach dem Krieg gegen Napoleon kümmerte. Als Melodie nutzte er eine alte sizilianische Melodie, die Johann Gottfried Herder in seine Sammlung "Stimmen der Völker in Liedern" aufgenommen hatte.



Im Thüringischen Ichtershausen entstand im Winter 1836 ein weiterer Weihnachtsklassiker: Wilhelm Hey schrieb für seine Gemeinde das Gedicht "Alle Jahre wieder", um ihr nach einem verheerenden Feuer und in einem harten Winter, in einer Zeit, in der manche alles verloren hatten und hungerten, Trost zu spenden. In "Alle Jahre wieder" geht es darum, dass das Christkind in jedes Haus einkehrt und allen den Segen bringt. Die heute bekannte Melodie für "Alle Jahre wieder" wurde erst Jahre später vom Musikpädagogen Friedrich Silcher geschrieben. Bildrechte: Colourbox.de

In Johanngeorgenstadt weiß jeder, dass der Schwibbogen von hier stammt: Erfunden von einem Herrn Teller, sein Vorname ist nicht sicher überliefert, weil es im Ort 1740 viele Männer mit diesem Namen gab. Der Bergschmied war in jenem Jahr zu einer Mettenfeier eingeladen, der traditionellen Weihnachtsfeier einer Grubenbelegschaft. Für diesen Anlass fertigte er den ersten "Urschwibbogen" aus Metall an. Insgesamt gibt es davon drei, weil Herr Teller zu drei Weihnachtsfeiern eingeladen war: einer davon steht heute noch in Johanngeorgenstadt, einer in Freiberg und der dritte in Chemnitz. Bildrechte: imago images/Shotshop

Der Schwibbogen heißt Schwibbogen, weil man so den Teil eines Bauwerks zwischen zwei Stützpfeilern nennt. Darüber, warum sich der Handwerker für die Bogenform entschieden hat, gibt es jedoch verschiedene Meinungen: In den Schaubergwerken wird erzählt, dass es den Grubeneingang darstellt. Aber die Form könnte sich auch vom Himmelsbogen ableiten oder vom wiedergeöffneten Tor zum Garten Eden, denn in den ersten Schwibbögen sind Adam und Eva zu sehen.