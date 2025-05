Der Puppenkasper erblickte vor mehr als 100 Jahren in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz das Licht der Welt. Dort wurden in den 1920er-Jahren Puppenspieler sesshaft, darunter auch der Kasper-Erfinder Max Jacob. Seitdem werden in Hohnstein Handpuppen gefertigt und die Geschichte vom Hohnsteiner Kasper und seiner Reise in die Welt begann.



Grund genug, in dem Ort jährlich ein Puppenspielfest zu veranstalten. An diesem Wochenende ist es wieder soweit. Ab Freitag können Sie hier insgesamt 50 Vorstellungen aus der Welt des Puppen- und Figurentheaters erleben – von traditionellen Marionetten bis hin zu romantischen Schattenspielen. Gespielt wird vor einzigartigen Kulissen: auf der Burg Hohnstein im Burgsaal, im Burghof, im Burggarten sowie in historische Gassen und natürlich im berühmten Puppenspielhaus "Max Jacob Theater".