Das Weimarer Haus Am Horn wird mit dem diesjährigen Europäischen Kulturerbepreis ausgezeichnet. Dies teilte die Klassik Stiftung Weimar mit Verweis auf die Europäische Kommission und den Denkmalschutzverbund "Europa Nostra" am Dienstag mit. Das weltweit erste Bauhaus-Musterhaus erhält den Preis in der Kategorie Erhaltung.