Der Ort hat bis heute eine Faszination und gibt Rätsel auf: Manche Gräber aus dem 19. Jahrhundert haben verfallene Steine oder entwendete Grabkreuze. Für andere – zum Beispiel ehemalige Bauhäusler – gab es jahrelang keine Nachkommen am Ort. "Wir haben auch schon eine Reihe von Diebstählen, Metalldiebstählen gehabt. Es gab früher wesentlich mehr solche Grabzeichen, die ja das Charakteristikum eines Friedhofes sind. Und da ist die Aufgabe, dagegen zu steuern." Thomas Bleicher ist der langjährige Leiter des Garten- und Friedhofsamtes von Weimar gewesen. Heute kümmert er sich ehrenamtlich in dem Verein "Grüne Wahlverwandtschaften" – und damit auch um diesen Friedhof. Wo können Gräber gerettet, saniert und neu beschriftet werden? Einzelne Sponsoren übernehmen das, was sonst Familien im Laufe der Jahrzehnte machen würden und retten so Kulturgut: "Die 'grünen Wahlverwandtschaften' sind ein Verein, der sich den Gartendenkmalen verschrieben hat, die in der Stadt vorhanden sind."

Grabstätte der Familie Goethe auf dem historischen Friedhof Weimar Bildrechte: imago/imagebroker

Wenn Thomas Bleicher über die Wege läuft und verlassene Gräber sieht, geht ihm eines durch den Kopf: Vor 200 Jahren sah hier alles völlig anders aus: "Das war auf dem Acker entstanden und es ist damals in dieser aufgeklärten Zeit nach dem Vorbild der Herrenhäuser Brüdergemeinde angelegt worden. Es gibt eine Parallelität zum Friedhof in Dessau, der von Erdmannsdorf geschaffen worden ist." Jenem Architekten Erdmannsdorf verdankt die Welt heute viele Bauten in Dessau und auch den Park von Wörlitz.



In Weimar hingegen gab es nie diesen großen Plan. Hier ist das Areal buchstäblich gewachsen und immer wieder erweitert worden. "Und die Grundidee, die damals verfolgt worden war, war die Gleichheit im Tode. Also dass man Reihen von Grabsteine angelegt hat, anders als es in der Vergangenheit der Fall war mit den Erdbegräbnissen. Wer sich's leisten konnte, hatte ein großes Grab."