Ausflüge an Seen sind an heißen Tagen natürlich beliebt – wie wäre es aber mal mit einem Ausflug zu einem unterirdischen See? Die Marienglashöhle zwischen Friedrichroda und Bad Tabarz besteht aus den Hohlräumen, die beim Gipsabbau im 18. und 19. Jahrhundert im Berg hinterlassen wurden. Heute kann man die Höhle im Rahmen einer Führung besichtigen und dabei auch Einiges über geologische Schichten und die Entstehung des Thüringer Waldes lernen. Besonders eindrucksvoll sind die riesigen, transparenten Gipskristalle, auch Marienglas genannt. In einer der schönsten Kristallgrotten kann man einen unterirdischen See überqueren. In Schaukästen sind Gesteine und Fossilien ausgestellt – und einen Wasserfall gibt es auch. Aber das Beste: Die Temperatur beträgt ganzjährig 8 bis 10 Grad Celsius.